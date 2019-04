Incendie à la Zone Franche de Mbao

Depuis 3h du matin, un incendie s'est déclaré dans la ZFI de Mbao, un magazin de stockage de mèche brûle et le feu est impressionnant. Les produits , essentiellement des résidus de pétrole, et la force du vent ont créé un brouillard de fumée intense qui rend le travail des pompiers très pénible.

Les sapeurs pompiers semblent trouver une issue pour en finir avec le feu. La toiture du local ayant cèdé, le feu continue dans les décombres. Pour le moment le feu a été circonscrit.

Espérons que cela s'arrête définitivement parce que dans cette zone, nous avons une puissance de destruction démoniaque : ( l'ammoniac des ICS, le gaz de SEN STOCK, le pétrole de Total et la SAR, les tuyaux de gaz sous terrains et un vingtaine d'industries aux alentours.)

Nous y reviendrons