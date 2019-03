Incendie a la Médina : un court circuit pourrait être à l'origine du feu

Un incendie s'est déclaré vers les coups de 23h à la Médina. Le feu a pris sa source dans un magasin de mercerie appartenant à un marocain du nom de Aziz. Heureusement, il n'y a pas de perte en vies humaines.

Les pompiers de Malick Sy arrivés sur les lieux ont pu rapidement maitriser le feu, sinon le pire allait se produire selon le sous préfet de Dakar Plateau, Djiby Diallo, présent sur les lieux ainsi que le commissaire de police.

Pour le moment, on ignore l'origine du feu qui est totalement maitrisé, même si les premiers éléments laissent penser à un court circuit. Selon le sous préfet, une enquête sera ouverte pour déterminer les causes exactes de l'incendie.

Un appel est lancé aux commerçants pour se munir d'extincteur dans les magasins et vérifier si tous les fils électriques sont débranchés à leur descente...