Incendie à la Gare Petersen : Plusieurs millions partis en fumée

Un incendie s’est déclaré cette nuit au marché de la gare routière Petersen. De minuit à trois heures du matin, les sapeurs-pompiers ont peiné à maîtriser le feu.



C’est finalement la pluie qui est venue à la rescousse des commerçants. Plusieurs cantines, la plupart des baraquements, ont été toutefois réduites en cendres. Et, plusieurs millions sont partis en fumée.



« Rien qu’aujourd’hui (hier), j’ai acquis une marchandise de plus de trois millions. Malheureusement, nous n’avons pas d’assurance », se plaint Fallou, une des victimes sur la Rfm. Les causes de l’incendie restent pour le moment inconnues.