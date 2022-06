Incendie à l'hôpital de Tivaouane : Un ventilo et un matelas consumés, encore la thèse d'un court-circuit brandie…

Alors que l'incendie qui causé la mort de 11 bébés à l'hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane n'a pas connu son épilogue, le feu a encore frappé ladite structure sanitaire.



En effet, selon une source de Dakaractu, un autre incendie s'est encore déclaré, cette fois-ci, à la salle de chirurgie dans la nuit du mercredi au jeudi vers les coups de 3 heures du matin. Plus de peur que de mal car seuls un ventilateur et un matelas on été consumés par le feu.



Pour le rappel, c'est dans la nuit mercredi 25 au jeudi 26 mai 2022, qu'un incendie à la salle néonatalogie s'était déclaré et avait causé la mort de 11 nouveaux-nés. 20 jours après ce drame, un autre court circuit a été enregistré à la salle chirurgie qui se trouve dans un autre bâtiment dans l'hôpital de Tivaouane.



Nous y reviendrons....