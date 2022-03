Incendie à l'école 3 de Sibasssor : Pas de cours ce matin pour une trentaine d'élèves... Le feu a ravagé l'abri provisoire du CP A.

Ce matin, les élèves du CP A de l'école 3 de Sibasssor (département de Kaolack) ont été libérés. En cause, la classe (abri provisoire) qui leur permettait de suivre leurs cours quotidiennement, a été ravagé hier par un violent incendie.



N'ayant pas une autre classe pour les reloger, la direction a du les laisser repartir ce matin et cela risque d'ailleurs de perdurer pendant que leurs camarades poursuivent tranquillement leurs cours au niveau de cet établissement scolaire et ailleurs.



L'administration qui interpelle l'État et la mairie de Sibasssor, en appelle aussi au soutien des bonnes volontés pour une solution urgente.



À noter que l'école 3 de Sibasssor compte 08 classes en dur et 04 abris provisoires...