Incendie à Thiaroye : 7 cantines prennent feu à la sortie du péage

L'origine du feu reste encore méconnue et il faudra donc attendre les résultats de l’enquête pour déterminer les causes exactes de l'incendie qui a ravagé ce vendredi nuit 7 cantines à la sortie du péage de Thiaroye. Le feu qui a pris son départ dans une cantine de vente de pièces détachées a fini de se propager embrasant d'autres cantines alors que la plupart des vendeurs avait fini la journée pour rentrer chez eux. Les sapeurs pompiers alertés vers 23 h ont réussi difficilement à maîtriser le feu du fait de l'habitation anarchique.

Le capitaine Sall de la brigade des sapeurs-pompiers qui dirigeait les opérations est revenu sur l’étroitesse des marchés qui rend difficile les accès et le manque de bouche d'incendie. Le bilan fait état d'importants dégâts matériels...