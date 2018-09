Incendie à Sandaga : Un magasin de tissus ravagé par le feu

Un incendie survenu ce matin aux environs de 10 heures, a ravagé un magasin de tissus sur l’avenue Georges Pompidou à Sandaga, en face de la pharmacie Guigon, et plus précisément à l’immeuble qui abrite Touba Mondial Cosmétiques (TMC).

Les sapeurs-pompiers "ont circonscrit" le feu aux environs de 10 heures selon un témoin et ce n’est que vers 21 heures que le feu a été complètement maitrisé.

La police a ouvert une enquête pour "déterminer les causes de l’incendie".