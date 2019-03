Incendie à Petersen : Le Dg des Impôts et Domaines appelle la population à plus de vigilance.

Cheikh Ahmed Tidiane Ba, à l’occasion de la visite qu’il a rendue à une des militantes au niveau de la Médina, a manifesté une attention aux victimes de l’incendie qui a frappé le marché de Petersen. Il a te nu ainsi à regretter ce qui s’y est produit et appelle les gens à beaucoup plus de vigilance et à prendre les précautions idoines pour éviter de telles catastrophes. Il salue toutefois l’intervention de l’État par rapport aux dispositions prises tout en regrettant ce qui s’est passé en Nouvelle Zélande.