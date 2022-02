Incendie à Ndiokel : « Nous avons alerté les autorités compétentes afin d’assister le plus rapidement possible la famille » (Tamsir Guèye maire de Dya)

Après l’incendie déclaré ce matin dans la maison du chef du village de Ndiokel, situé dans la commune de Dya, le maire Tamsir Guèye s’est déployé sur les lieux pour constater de visu les dégâts énormes causés par cet incendie.



Sur les lieux, Tamsir Guèye constate que les dégâts sont énormes et même les vivres et vêtements, tout a été consumé par les flammes. « Nous avons appris l’information ce matin et nous nous sommes rendus sur les lieux pour constater la situation et les dégâts enregistrés. Heureusement disons, il n’y a pas eu de perte en vie humaine, mais c’est un incendie d’une rare violence car tous les vivres, les vêtements, une partie du bétail et les toitures de maison ont été entièrement emportés par les flammes. Nous avons alerté les autorités compétentes notamment le sous-préfet de l’arrondissement de Ngothie, qui a déployé la gendarmerie pour faire le constat », a rappelé Tamsir Guèye.



Par ailleurs, le maire rassure que les autorités compétentes ont été déjà alertées et dans les meilleurs délais, toutes les mesures idoines seront prises pour assister la famille. « Dès demain, les rapports seront transmis et le message sera aussi envoyé aux autorités compétentes. À partir de lundi, nous allons travailler avec l’autorité administrative pour que toutes les mesures idoines puissent être prises afin d’assister le plus rapidement possible à la famille. Nous avons constaté que toute leur nourriture a été réduite en cendres de même que tout leur matériel. Alors que ces familles doivent vivre. C’est pourquoi nous avons remis une enveloppe de deux cent mille francs pour acheter des vivres en urgence en attendant que l’État central puisse apporter le soutien nécessaire à ces valeureuses populations. Nous allons voir dans les meilleurs délais comment assister la famille pour qu’elle puisse se relever face à cet incendie drastique », rassure-t-il...