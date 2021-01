Incendie à Koungheul : Le président Macky Sall envoie une délégation à Touba Kandiane et apporte son soutien aux sinistrés.

Après l'incendie survenu ce vendredi 01 janvier 2021 au village de Touba Kandiane (commune de Nguinth Pathé, Arrondissement de Missirah Wadène), le président de la République a dépêché une délégation sur place, conduite par le ministre du développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale.



Samba Ndiobène Ka a ainsi porté le message du chef de l'État à l'endroit des sinistrés, qui est un message de compassion, de solidarité et de soutien. Après avoir constaté les dégâts constitués par des pertes en vivres, récoltes et des concessions détruites, le ministre a annoncé l'arrivée dans les prochaines heures d'un lot important de denrées alimentaires composées de riz, d'huile, de sucre, de pâtes etc, ainsi qu'un lot de matériaux de construction, notamment du ciment, du fer entre autres...



Rappelons que l'incendie qui s'était déclaré dans ce village, a ravagé une quinzaine de concessions et décimé animaux et vivres...