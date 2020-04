Incendie à Kaolack : Plus de 8 cantines partent en fumée au marché Zinc.

Un incendie d'une rare violence s'est déclaré aux environs d'1 heure jusqu'à 6 heures matin au marché Zinc de Kaolack, plus précisément au dépôt de bois.



Au total, plus de 8 cantines ont été emportées par le feu. Les dégâts matériels sont estimés à plus de 20 millions de nos francs.



L'origine reste pour l'heure indéterminée. Toutefois, la plupart des incendies qui sont déclarés au marché de Kaolack sont dus à des courts-circuits...