Incendie Ngadiaga : Idrissa Seck déploie ses « hommes » et partage l’inquiétude des populations.

Selon une note rendue publique, le Président Idrissa Seck a dépêché une forte délégation du CESE composée de la SG, Dr. Anta SANÉ, du DC, M. Mamadou Wade, du Chef de Cabinet, M. Ass Babacar GUÈYE, de l'Attaché de Cabinet, M. Mamadou SOW, des conseillers de l'institution, M. Maguèye NDIAYE, Secrétaire élu et Maire de Notto Gouye-Diama, Mme Tine NDOYE, M. Ismaëla Sow et Colonel Mansour MBOUP, ainsi que des membres du Conseil départemental de Thiès, à Notto Gouye Diama pour s'enquérir de la situation qui y prévaut, suite à la flambée de Gaz dans un puits de Ngadiaga.



Le Président du CESE se joint, par ailleurs aux populations locales pour partager avec elles leurs inquiétudes et leur désarroi, informe la même source.