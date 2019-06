Inauguration officielle du siège du Centre Régional de Leadership Yali Dakar.

Le CRL YALI DAKAR couvre 16 pays et fait partie des quatre (04) centres régionaux de leadership initiés par le Président Barack Obama, qui ont été créés pour renforcer les compétences des jeunes africains issus de milieux socio-économiques variés, et afin de pouvoir leur procurer une formation exceptionnelle en leadership, engagement citoyen, entrepreneuriat et en management public. Ces centres servent de pôles régionaux et sont basés à Nairobi (Kenya), à Pretoria (Afrique du Sud), à Accra (Ghana) et à Dakar (Sénégal).

Le nouveau siège du CRL YALI DAKAR va représenter le point de convergence de cette nouvelle génération de jeunes leaders d’Afrique francophone et lusophone ; les programmes de formation du Centre ont été spécialement conçus pour les jeunes africains qui souhaitent assumer des rôles de leaders et qui veulent faire avancer le continent. Ils auront ainsi la possibilité d’acquérir des compétences, des outils, et des opportunités leur permettant de réaliser leurs rêves, et de devenir des véritables acteurs du développement de l’Afrique.

Grâce au soutien de ses partenaires l’Usaid, la Fondation MasterCard, la Fondation CITI, DOW, Microsoft, le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (Cesag) en partenariat avec le Synapse Center et le West African Research Center ont mis en place le Centre régional de leadership. Le CRL a déjà formé plus de 2400 jeunes leaders des 16 pays africains en leur donnant des compétences, des outils, des opportunités leur permettant de réaliser leur rêve, et ainsi façonner l’avenir du continent.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes le CRL YALI Dakar propose deux modalités de formation. Une formation hybride de deux semaines à distance suivie de trois semaines en présentiel et une formation entièrement en ligne de huit semaines à distance.

Le CRL YALI Dakar, accepte les candidatures des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, République de Guinée, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad et Togo.