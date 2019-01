Inauguration du poste de santé de Djibock : Le Dr Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor, se félicite des infrastructures sanitaires sorties de terre

Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé a rassuré le ministre de la santé que son conseiller s'active à améliorer le plateau médical de sa commune. C'est pourquoi il y a plus de 20 postes de santé et la mairie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pourquoi, il a demandé au ministre de la Santé plus d'accompagnement pour couvrir l'espace communal et relever le plateau médical des postes et structures de santé.

Ce poste de santé inauguré ce mardi, est financé par la mairie de Ziguinchor avec le soutien de la coopération allemande à hauteur de 42 millions de francs Cfa...