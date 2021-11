Inauguration du point nano-crédit de la DER/FJ à Linguère.

Le point nano-crédit de Linguère a été installé en juin 2021 dans le cadre de la tournée du Président de la République au Nord du Sénégal. Le Maire de la Commune, M. Aly Ngouille Ndiaye et le Ministre Délégué général de la DER/FJ, M. Papa Amadou Sarr, ont officiellement inauguré le point Nano-crédit de Linguère ce samedi.



À ce jour, plus de 400 bénéficiaires Nano-crédit ont été enregistrés à Linguère. Un taux de remboursement de 100% est noté dans ce point. De quoi encourager la DER/FJ à davantage accompagner les jeunes et femmes de Linguère.



Outre le financement, la DER/FJ a formé une soixantaine de femmes de Linguère en Éducation financière afin de leur donner les outils nécessaires pour une meilleure rentabilité et pérennité de leurs activités. Pour donner suite aux demandes des bénéficiaires du Nano-crédit partout sur le territoire, la DER/FJ a décidé d’augmenter à 500 000 FCFA le plafond des crédits et ramener la durée du remboursement jusqu’à 6 mois.