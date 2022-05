Inauguration du point d’information touristique au pied du Monument de la renaissance : « Le monument a été honoré… » (Biram Mbarou Diouf)

Suite à l’inauguration du point d’information touristique au pied du Monument de la renaissance par l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASpt) ce dimanche, l’administrateur du monument affirme l'importance et l’apport que ce point peut procurer au domaine de la culture et du tourisme.



« La culture et le tourisme sont deux aspects sûrs de l’économie sénégalaise. Une chose qu'a comprise le président de la République Macky Sall, raison pour laquelle il a fait beaucoup d’efforts dans ces domaines », déclare Biram Mbarou Diouf.



L’ambassadrice du monument de la renaissance, Mme Dramé Fatou soutient les propos de l’administrateur et ajoute que le monument est un site important pour les touristes.