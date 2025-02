Inauguration du musée de la biographie du Prophète et de la civilisation musulmane : "Un pont vers une meilleure compréhension entre les cultures"

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a inauguré ce jeudi 27 février 2025 à Dakar, sur le site du Musée des Civilisations Noires, le Musée de la Biographie du Prophète et de la Civilisation Musulmane. Cet espace est dédié à la vie et à l’œuvre du Prophète Mouhammad (Sallallahou alayhi wa salam).



Selon le chef de l'État, "ce lieu de savoir et de transmission renforce notre attachement à son héritage spirituel et universel." Il a ajouté : "Je tiens à exprimer, au nom de la Nation sénégalaise, ma profonde gratitude au Serviteur des deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, ainsi qu’à Son Altesse Royale le Prince Héritier Mohammed bin Salman, pour leur engagement constant en faveur du rayonnement de l’Islam et leur précieux soutien à la réalisation de ce projet."



En conclusion, le président a souligné : "Que ce musée soit une source d’inspiration pour tous, un pont vers une meilleure compréhension entre les cultures, et un vecteur de paix et de fraternité.