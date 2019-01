Inauguration du TER : Le CEN de l’APR salue la concrétisation des projets majeurs et structurants du mandat du Président Macky Sall.

Le Collège Exécutif National de la Convergence des Cadres Républicains, CEN, s’est réuni ce jeudi 17 janvier 2019 à Dakar pour aborder entre autres points de son ordre du jour :

- Situation nationale,

- Vie du parti

- Divers



Sur le point relatif à la situation nationale, le CEN s’est félicité des perspectives tracées par la réception d’une bonne partie des travaux du Train Express Régional, TER, symbole de la concrétisation des projets majeurs et structurants du mandat du Président Macky SALL. Le CEN salue, à travers cette ambition réussie, le succès éclatant qui a couronné presque l’ensemble des projets initiés par le gouvernement du Sénégal depuis l’accession du Président de la République Macky SALL au pouvoir. La Convergence des Cadres Républicains renouvelle ses vives félicitations au Chef de l’Etat et au gouvernement pour leur engagement et leur sens élevé du patriotisme dans la conduite des affaires du pays. Pour le CEN, l’inauguration dans 72 heures du pont de la Sénégambie et très prochainement de la VDN, des autoroutes Diamnadio-Mbour et Diamnadio-Thiès après Ila Touba et bien d’autres projets du septennat sont les preuves du grand bond économique effectué par notre pays dans sa marche résolue vers l’émergence.

Appréciant la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle du 24 février, le CEN salue la validation provisoire de la candidature de notre leader, le Président Macky SALL, félicite et encourage les autres candidats admissibles tout en appelant ceux qui ont été provisoirement recalés à faire preuve de retenue. Le CEN qui se félicite de la conduite transparente et inclusive du processus de validation des candidatures à la Présidentielle invite l’ensemble des acteurs politiques pouvoir comme opposition à centrer leurs démarches et surtout leurs discours sur les intérêts du pays. Le CEN rappelle que l’histoire du Sénégal ne s’arrêtera pas le 24 février 2019. Dès lors, il est important de tenir compte des exigences de notre destin commun en censurant du discours politique l’invective et les propos haineux, dans ce contexte sensible de notre évolution.

Sur un tout autre registre, le CEN a vivement exhorté les membres de la Convergence des Cadres Républicains à jouer leur partition dans la vulgarisation du bilan du Président Macky SALL et à s’impliquer fortement dans la campagne dans leur base respective.

Le CEN a enfin prié pour un Sénégal de paix, de concorde et de tolérance dans une Afrique unie et prospère.







​DAKAR, LE 17 JANVIER 2019



LA CONVERGENCE DES CADRES REPUBLICAINS