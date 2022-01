Inauguration du Stade du Sénégal : Le président Macky Sall demande au ministre des Sports et au Cnoss de « prendre toutes les dispositions appropriées »

La question de la relance du sport national et les préparatifs de l’inauguration du Stade du Sénégal ont été abordés en Conseil des ministres, ce mercredi 12 janvier. Le Chef de l’État a l’intention de tenir l'événement dans la « dynamique de développement et de modernisation des infrastructures sportives ».



« Le Chef de l’État informe le Conseil, que cet édifice d’exception, sera inauguré le 22 février 2022, en présence d’invités d’honneur, mais également de tous les représentants de la Jeunesse du Sénégal », renseigne le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.



Des instructions ont été données au Ministre des Sports, en relation avec les ministères impliqués, le Comité national Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), le Conseil national de la Jeunesse, et les mouvements associatifs (ONCAV…).



Il leur a été demandé de « prendre toutes les dispositions appropriées, pour une mobilisation représentative et effective des jeunes et sportifs de tous les départements du Sénégal, lors de la cérémonie d’inauguration ».



« Le Chef de l’État signale que cet événement historique, doit se dérouler dans la sobriété et le cachet populaire, culturel et sportif, requis en pareille circonstance », lit-on encore dans le communiqué.