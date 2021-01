Inauguration du Réfectoire de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Hann : Le Directeur de l'Administration Pénitentiaire annonce de grandes innovations.

Le Directeur de l’administration pénitentiaire, le colonel Jean Bertrand Bocandé, a procédé ce jeudi, à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Hann, à l’inauguration d’un bâtiment abritant un réfectoire, une cuisine moderne, un magasin de stockage des vivres et une buanderie.







Selon le Directeur de l’Administration pénitentiaire, cette infrastructure contribuera à l’amélioration du cadre de vie des enfants en conflit avec la loi et renforcera le dispositif de prise en charge des mineurs délinquants.







« Lancement de travaux de construction d’autres infrastructures au profit des jeunes »







Le colonel Bocandé a profité de l’occasion pour rappeler les projets innovants en cours de réalisation à la prison des mineurs et dont la finalité est d’offrir une seconde chance à ces enfants dont la place est à côté de leurs parents et proches. Il a rappelé, de façon non exhaustive, la construction et l’équipement d’un atelier de menuiserie aluminium dont le lancement des travaux est prévu ce 14 janvier 2021, la construction d’un centre d’instruction pour les mineurs dont la vocation sera d’assurer, à temps plein, un enseignement de qualité aux enfants ainsi que le démarrage prochain de la session de formation sur les métiers de l’hôtellerie et de la restauration que devra dispenser l’École nationale de formation hôtelière et touristique.







L’agent administratif Bombé Sène, Directrice de l’établissement a pris la parole au cours de la cérémonie pour magnifier la réalisation de cette infrastructure de qualité.







Pour finir, le directeur de l’administration pénitentiaire a partagé un repas avec les enfants incarcérés dans cet établissement et les membres du personnel et a saisi l’occasion pour magnifier la réalisation de ce joyau...