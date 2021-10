Inauguration du Commissariat de police de Mbao : les limiers invités à l'éthique et à la déontologie par le ministre de l'Intérieur.

Le ministre de l'Intérieur, M. Félix Antoine Diome, a procédé ce jour à l'inauguration du commissariat de police de Mbao. Ce nouveau quartier a pour objet de renforcer les relations entre les forces de sécurité intérieure et la population. Pour cette mission de sécurisation des personnes et des biens dans cette partie de la banlieue, le ministre de l'Intérieur invite les agents au respect strict de la loi et à se conformer à l'éthique et à la déontologie dans l'exécution de leurs missions régaliennes.