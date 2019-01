Inauguration de la grande mosquée de Pikine : Macky Sall assite à la prière du vendredi

Après Guédiawaye, le président de la République Macky Sall est arrivé à Pikine ce vendredi, pour inaugurer la grande mosquée qui se trouve entre Tally bou mack et Tally bou bess.

Le chef de l'État a voulu avant de procéder à l'inauguration de cette grande mosquée, assister à la prière du vendredi et recueillir des prières pour que la paix et la stabilité sociale règnent dans le pays...