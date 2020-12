L’Ouverture officielle de la grande mosquée de la commune de Médina El Hadj a été accueillie favorablement par les populations de cette localité, peuplée de plus de 2000 âmes et distante de 18 km de la commune de Kolda. Cette infrastructure religieuse qui se dresse majestueusement au milieu des manguiers qui bordent sa zone d’implantation. À l’intérieur, la lumière vive des lampes néons, des ventilateurs est les fresques murales lui impriment une dimension paradisiaque.



Prenant la parole lors de la cérémonie officielle de réception, El Hadji Thierno Aliou Thiam a pris à témoin les autorités administratives et les dignitaires religieux pour saluer l’acte impulsé par Mame Boye Diao et tous ceux qui lui ont emboité le pas : « À l’heure où le monde est secoué par des fléaux et des calamités de toutes sortes, le meilleur refuge gage de salut est à chercher auprès du Seigneur. Il se trouve que la mosquée est par essence le lieu idéal où nous sommes à mieux de l’adorer, de chanter ses louanges, d’implorer son pardon et de bénéficier de ses bienfaits et grâces. Qu’il nous soit permis de saluer à sa juste valeur l’action de haute portée citoyenne et spirituelle posée par les fils émérites de Kolda sous l’impulsion de Mame Boye Diao ».



Prenant la parole en sa qualité de chef de délégation, Mame Boye Diao administrera la preuve de son sens du partage : « Je tiens tout d’abord à dire que la mosquée est le fruit d’efforts conjugués de toutes les couches représentatives de la population de Médina El Hadj. Aucun apport n’est à sous-estimer, de celui qui a soulevé des pelletées de sable à la dame qui a apporté un seau d’eau en passant par celui qui a acheté la plus petite natte. Le mérite est partagé. »



Dans une entreprise de justification de sa posture de chef de file des contributeurs à la réalisation de l’édifice, Mame Boye Diao convoque une trouvaille de son mentor : « Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, c’est le Président Sall qui a ouvert la voie de la modernisation des cités religieuses qui participe de leur rayonnement.



Comme le dit l’adage : être leader, c’est faire grandir l’autre. Sinon on ne sert à rien. Nous ne faisons que suivre les pas de géant qu’il pose pour un meilleur devenir du Sénégal ».



Sur la marque d’amitié dont le Ministre des sports Matar Ba l’a gratifié en se déplaçant, Mame Boye Diao ajoute : « Quand il s’agit d’apprécier le mérite je m’interdis de faire dans la langue de bois. Je fais le serment de reconnaitre que le Ministre des sports est un ami sincère utile et efficient. Je sollicite vos prières pour que cette amitié se renforce, se fructifie et survive à nos deux personnes pour se prolonger jusqu’à nos fils et petits-fils... »



À l’accueil de la délégation venue procéder à l’inauguration de la mosquée comme au cours de la grande prière dirigée par Thierno Ibnou Ba Khalife de El Hadj Amadou Tidiane Ba de Médina Gounass, les populations de Médina El Hadj ont démontré que la mosquée n’est pas une affaire de 3e âge, mais également que leur commune n’a pas usurpé son statut de foyer ardent de ressourcement spirituel et de rayonnement de l’Islam dans toute sa splendeur...