Inauguration de la Mosquée Massalikoul Jinane : Mohamed Ndiaye Rahma met des bus à la disposition des talibés mourides de Kaolack pour rallier Dakar

L'ambassadeur itinérant vient de se distinguer en faisant une annonce qui va plaire aux talibés mourides de Kaolack qui souhaitent prendre part à la cérémonie d'inauguration de la Mosquée Massalikoul Jinane de dakar.



Joint au téléphone ce samedi matin, le responsable politique de la ville de " Mbossé" a confirmé cette nouvelle avant de souligner que c'est une façon pour sa part d'apporter sa contribution à ce grand évenement religieux. " En tant que leader politique, nous pensons que nous devons toujours accompagner les Kaolackois. Et cet évènement fait partie des moments qui resteront gravés dans les annales de notre histoire. À Kaolack, nombreux sont les fidèles qui voudraient y aller, alors je me suis dit que, ma modeste contribution serait de mettre à leur disposition des bus la veille de la cérémonie afin qu'ils puissent rallier Dakar avec tout le confort requis. En plus, nous devons tous mettre la main à la poche vers les chemins du paradis...", a-t-il indiqué.



Rappelons que l'inauguration de la Mosquée Massalikoul Jinane (Les Chemins du Paradis) sera effectuée le vendredi 27 septembre...