Inauguration de la Grande Mosquée Omarienne rénovée : Le Khalife Thierno Madani Tall souhaite la présence de l’ancien président Wade et de toute la classe politique.

Les députés nouvellement élus de la Coalition Wallu Sénégal ont clôturé la première phase de leur tournée nationale auprès des chefs religieux chez Thierno Madani Tall, Khalife Général de la famille Omarienne.



Ce dernier a d’abord salué la délégation et a rappelé les liens qui lient le président Abdoulaye Wade et la famille omarienne qui datent, d’ailleurs, d’avant même qu’il ne soit Président de la République. Thierno Madani Tall a même rappelé à la délégation le geste du Président Abdoulaye Wade à la suite du rappel à Dieu de son père en France qui s’était déplacé malgré son âge jusqu’à la morgue pour leur tenir compagnie. Un geste qui, dira le Khalife de la famille Omarienne, l’avait touché et qu’il n’oubliera jamais.



Pour rendre hommage à l’ancien président Wade, Thierno Madani Tall a fait le rappel de toutes les bonnes actions que le président Wade a accomplies pour la communauté Omarienne avant et durant son magistère. Pour lui, « le Président a toujours eu une considération pour la communauté omarienne en faisant savoir à la délégation que le président Wade a contribué grandement à la réalisation de la mosquée omarienne.



Avant que la délégation ne se libère, le Khalife a formulé des prières pour que lors de l’inauguration prochaine de la Grande Mosquée omarienne présentement en rénovation, le Président Abdoulaye Wade et toute sa famille, le Président Macky Sall ainsi que toute la classe politique soient présents...