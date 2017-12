Inauguration de l'Usine de Congelation de Poisson dans la Commune de Sandiara par le Ministre la Pêche et de l'Economie maritime

Le Ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Oumar Guèye,va présidé le jeudi 14 décembre 2017, à Sandiara. la cérémonie d’inauguration de l’usine OMEGA PELAGIC, une usine spécialisée dans la congélation de poisson

Faisant d’une pierre deux coups, Oumar Gueye mettra egalement a profit cette ceremonie pour proceder le même jour, à la pose de la première pierre pour l’extension de ladite infrastructure ainsi que des deux (2) autres nouvelles usines : une usine de transformation des déchets issus de la première (OMEGA PELAGIC) ; et une usine de conserverie. L’usine de transformation de produits halieutiques, OMEGA PELAGIC, a coûté un investissement de 900 millions de FCFA. Elle a démarré sa production depuis l’année dernière et emploie actuellement près de 300 personnes.

Cet important investissement s’inscrit dans une stratégie de maîtrise de toute la chaîne de valeur de transformation des produits de la pêche.

En effet, les promoteurs de la commune de Sandiara veulent ainsi contribuer à la matérialisation de la politique définie par le Président de la République, son Excellence Macky SALL. C’est ainsi qu’ils ont créé, depuis 2014, une zone industrielle de 100 ha avec l’objectif de générer au moins 20.000 emplois formels dans les dix prochaines années.

Cette zone industrielle qui fait partie des projets phares du Plan Sandiara Emergent, vient d’être admis, par décret n° 2017-2189 du 22 novembre 2017, au régime de Zone Economique Spéciale (ZES). Elle compte présentement trente (32) demandes fermes d’installation. Trois usines y ont déjà démarré leurs activités dont OMEGA PELAGIC.



Ces promoteurs ont ainsi voulu saisir les opportunités offertes par l’Acte III de la décentralisation en matière de territorialisation des politiques publiques et du Plan Sénégal Emergent, dans sa composante transformation de l’économie.