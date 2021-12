Inauguration de l’IDS : Le président Macky Sall réjou de l’expertise nationale, engage la direction l’Institut à veiller au maintien de l’infrastructure militaire.

En mettant en service le nouveau joyau militaire qui constitue un espace d’études militaires supérieures, le président de la République Macky Sall a salué l’expertise nationale. En effet, c’est selon le chef de l’État, une infrastructure qui participe hautement au prestige de notre armée nationale et au rayonnement du Sénégal.



En effet, l’IDS est composé de divers compartiments tout à l’honneur de l’armée nationale. Il comprend un bloc administratif et pédagogique, un amphithéâtre qui porte le nom du feu général Mamadou Niang, un bloc hébergement disposant de 54 studios, un espace restauration et loisirs et enfin un complexe sportif.



Cet ouvrage est le fruit de l’expertise nationale qui a eu notamment la confiance de l’État du Sénégal. Le président Macky Sall ainsi que le directeur général de l’Institut de défense du Sénégal remercieront le cabinet d’architecture de l’entreprise Dakar-Construction, de Africa Bloom de Mohamed Nazir Samb qui a conduit les travaux de l’Espace Élèves-Étudiants ouvert au sein du camp Idrissa Fall pour les enfants des militaires, mais aussi pour les militaires eux-mêmes. Un espace de lecture mais aussi de révision et d’apprentissage. et du bureau de contrôle Alpage.



En compagnie du ministre des Forces Armées Sidiki Kaba et du général de corps d’armée Cheikh Wade, le président de la République a manifesté toute sa satisfaction de voir le camp disposer de ces infrastructures propices à l’enseignement supérieur militaire et à un espace de lecture pour maximiser la culture générale des médecins, mais aussi de leurs enfants.