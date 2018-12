Inauguration d’infrastructures: Le Djoloff déroule le tapis rouge au Président Macky Sall, ce dimanche 23 Décembre 2018

En marge de la tournée économique qu’il effectuera ce week-end dans le Djoloff, le Président Macky Sall procèdera à l’inauguration de plusieurs infrastructures réalisées dans le département de Linguère dont essentiellement la clôture et le forage du Ranch de Dolli, la piste Thiel-Linguère réalisée par le PUDC, la route Linguère - Touba, avant de terminer cette tournée par la coupure du ruban marquant l’ouverture du nouveau lycée de Linguère.



Le Maire de Linguère Aly Ngouille Ndiaye a convié à cet effet, toutes les populations du Djoloff à venir réserver un accueil chaleureux au Président Macky Sall, ce dimanche 23 Décembre 2018 à 10H au Ranch de Dolli et à 16h à Linguère, dernière étape de sa tournée économique pour exprimer au chef de l’État toute leur reconnaissance pour les importantes et énormes réalisations dans le Djoloff.