Inauguration Usine TWYFORD à Sindia : Le ministre Oumar Youm salue son implantation et l’attitude compréhensive des populations.

Il faisait partie des autorités qui ont marqué de leur présence la cérémonie d’inauguration de l’usine de fabrication de carreaux céramiques dans la commune de Sindia. Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Oumar Youm à côté de Moustapha Diop, celui chargé du développement industriel et des petites et moyennes industries, a fait remarquer que cette usine qui vient à son heure. « Le fruit d’un engagement fort à travers l’ouverture des portes aux investisseurs et répondant à cette vision de développement industriel du président de la république » a t’il déclaré pour exprimer sa satisfaction.

Cette usine de carreaux Céramiques, selon le ministre Oumar Youm, « va à coup sûr, contribuer à l’augmentation de notre PIB national ».

Il ouvrira une petite brèche aussi pour saluer cette adhésion de la population qui a accordé cet espace qui abrite aujourd’hui, cette usine qui verra des milliers de jeunes employés bénéficier des retombées.