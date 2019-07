Inauguration : Tivaouane tient son nouveau bureau de Poste

De son vivant, Feu Al Amine n'avait ménagé aucun effort pour la construction d'un bureau de Poste dans la sainte ville de Tivaouane. Mieux, ce dernier avait octroyé une parcelle de terrain pour l'obtention de cette structure à la dimension de la population. Après, une tournée nationale depuis plus d'une semaine, le directeur général de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, s'est rendu à Tivaouane pour inaugurer le nouveau bureau de la Poste qui va permettre de mieux répondre aux exigences du moment. En effet, ceci entre dans le cadre du programme d'extension du réseau pour le développement économique et social des populations, mais aussi pour une meilleure prise en compte des qualités et services des besoins de la clientèle...