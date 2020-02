Inauguration Parc éolien de Taïba Ndiaye : Le maire Alé Lô liste ses doléances.

Lors de l'inauguration de la première centrale éolienne d'Afrique de l'Ouest, en présence du Président Macky Sall, le maire de ladite commune, Alé Lô a porté un plaidoyer en faveur de ses administrés. En effet, selon Alé Lô, sa commune a besoin d'un hôpital et d'un quatrième forage.

« La commune est entourée de grosses entreprises, les Ics, la Gco, le Parc éolien, Tobène Power, les lignes de Manantali de l’Omvs, nous subissons donc beaucoup de pollution et nous souhaitons disposer d’un hôpital. Ensuite, nous avons fait 100% en eau et en adduction d’eau, mais du fait de l’augmentation rapide de la population, aujourd’hui nous avons des problèmes de saturation. Il nous faut un quatrième forage pour répondre à la demande des populations. Ceci d’autant plus que le Parc éolien et Tobène Power se sont engagés à électrifier nos trois forages avec le solaire ce qui sera de nature à diminuer de façon drastique le coût de l’eau qui est déjà à 250 francs Cfa et qui pourrait l’amener à 100 francs Cfa ».



En outre, le maire de Taïba Ndiaye de soumettre une proposition de projet de "logement sociaux" pour ses populations. Selon lui, « le ministre de l’urbanisme a écrit à tous les maires pour qu'ils mettent à sa disposition 50 à 100 hectares. Notre commune est en train d’examiner la question et nous voulons apporter un plus. Nous avons des cadres dans la localité qui ont conçu des modèles qui permettent d’utiliser les matériaux locaux, de la terre battue, ce qui nous permettra d’avoir des logements de quatre pièces à moins de 12 millions de francs Cfa. Nous acceptons ce projet donc et nous voudrions vous accompagner dans cette volonté d’un toit pour tous compte tenu justement de l’environnement très favorable dont nous disposons ».