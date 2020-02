Inauguration Parc éolien de Taïba Ndiaye : Le Président Macky Sall attendu à grand renfort.

C'est au début du mois de décembre 2018 que la pose de la première pierre pour le démarrage des travaux de construction du Parc éolien de Taïba Ndiaye (Tivaouane) avait eu lieu sous la présence de l'ambassadeur des USA, Tulinabo S. Mushingi, de celui de la Grande Bretagne, John Marshall et du maire Alé Lô. 14 mois après, la centrale éolienne de Taïba Ndiaye va être inaugurée par le Président Macky Sall.

D'un coût total estimé à 200 milliards francs Cfa, cette centrale à pleine puissance avec ses 46 éoliennes Vesta va produire une capacité de 158,7 Méga Watt en valeur absolue soit en valeur relative 15 % de la production d'électricité du Sénégal.

Dans le cadre de la Responsabilité sociétale de l'entreprise (Rse), l'entreprise en charge des travaux à dépensé 200 millions francs Cfa pour la rénovation du Lycée de Taïba Ndiaye en plus d'une salle informatique.

À cela s'ajoute la construction deux marchés (Taïba Ndiaye et Taïba Mbaye).