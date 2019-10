Inauguration : Orange vient d'installer le 2ème "Orange Digital Center" d’Afrique à Dakar.

Après celui de la Tunisie, le Sénégal accueille le deuxième local de "Orange Digital Center" en Afrique, et le premier en Afrique de l’Ouest. Le principe de ce centre est de réunir dans le même espace plusieurs programmes stratégiques dont une école du code, un Fablab solidaire, un Orange fab et Orange Digital aventures Afrique, un fonds d'investissement du groupe. En effet, ces lieux permettent un échange d'expériences et d'expertises d'un pays à l'autre et offrent une approche simple et inclusive pour encourager l'innovation, l'entrepreneuriat, mais aussi de soutenir le tissu numérique local.

La cérémonie d’ouverture des portes de ladite structure a eu lieu ce jeudi en présence du représentant de Ndèye Tické Ndiaye Diop, ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Dame Diop, ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, du Directeur Général d'Orange Afrique et Moyen Orient, du Directeur de la Sonatel, entre autres acteurs concernés.

D'autres ouvertures sont programmées d'ici à la fin de l'année, en Jordanie, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et pour 2020 en Égypte et au Maroc. Des structures similaires sont aussi prévues dans tous les pays où Orange opère en Afrique et au Moyen-Orient, mais également en Europe.