La construction de la mosquée de Serigne Saliou Mbacké de Dianatoul Mahwa achevée, les thiantacounes sont en ligne droite pour son inauguration. Mais c'est le clan du fils du guide qui a reçu le ndigueul du Khalife général des Mourides. Un ndigueul donné par Serigne Cheikh Mbacké, fils de Serigne Saliou Mbacké à Serigne Saliou Mbacké fils de Cheikh Béthio Thioune, guide des thiantacounes et disciple de Serigne Saliou Mbacké, défunt Khalife général des Mourides.



"Serigne Cheikh de Serigne Saliou Mbacké nous a donné ordre d'inaugurer la mosquée de Dianatoul Mahwa après avoir reçu les clé des mains de notre guide et l'ordre du Khalife général des Mourides d'inaugurer la mosquée. Nous y déclamerons des khassaïds et appelons tous les thiantacounes à venir le vendredi 25 septembre pour la circonstance. C'est un honneur pour nous d'avoir la confiance du Khalife général des Mourides pour inaugurer cette mosquée", dira-t-il.