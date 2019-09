Inauguration « Massalikoul » et visite du Khalife : la forte participation du ministre Arona Coumba Ndoffène

Le ministre conseiller Arona Coumba Ndoffene Diouf n’a pas dérogé à la règle en allant visiter la Mosquée Mazalikal Djinane et remettre en même temps son « Adiya » au représentant du Khalife à Dakar Mbackiou Faye. Fervent talibé mouride, le ministre accompagné d’une délégation réduite a fait le tour de la mosquée. Reçu par la suite par Mbackiou Faye, il a offert 10 boeufs, des chameaux, des tonnes de riz, 100 litres d'huile à Mbackyou Faye pour la visite du Khalife Générale des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Les dahiras environnants de la Grande Mosquée Mazalikal Djinane n’ont pas été oubliés Chacun d’eux a reçu un ou deux bœufs, des sacs de riz, de l'huile et des bâches et chaises. Le ministre a souhaité un bon séjour au Khalife Général et à toute la Grande famille de Khadimoul Rassoul qui l'accompagne....