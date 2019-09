Inauguration « Massalikoul » : Le Khalife de Bambilor apporte son « adiya » au représentant du Khalife général des mourides à Dakar

Le Khalife de Bambilor, Serigne Thierno Ba, a effectué une visite à la Mosquée Massalikoul Djinane qui sera inaugurée ce 27 Septembre, afin de remettre leur "Adiya" au représentant du Khalife général des mourides à Dakar, El Hadj Mbackiou Faye. C'est une enveloppe de 3 millions de Fcfa, en guise de soutien, que le Khalife accompagné du député-maire Ndiagne Diop a remise à M. Faye. Ce dernier est revenu sur la place qu'occupe Serigne Touba dans le cœur des populations de Bambilor, démontrée notamment par les diverses activités religieuses en la gloire du guide du Mouridisme dans ce Département. À l'endroit du maire, il a renouvelé les mêmes remerciements pour cette affection à l'endroit du vénéré guide. El Hadj Mbackiou Faye sur le "Adiya" de la délégation de Bambilor, de faire savoir que "Serigne Touba a les meilleures oreilles que quiconque et une bien meilleure vision" et saura rétribuer ce geste à sa hauteur. Il a rappelé pour finir, le caractère multidimensionnel de la Mosquée "Massalikoul" ouverte à toutes les confréries, fera-t-il savoir. Et invité par ailleurs tout un chacun à réserver le meilleur accueil au Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké qui sera à Dakar prochainement.