Inauguration Massalikoul Jinane : Issakha Diop plaide pour des retrouvailles entre les presidents Macky Sall et Abdoulaye Wade.

L'inauguration de la Mosquée Massalikoul Jinane va à coup sûr accueillir un parterre de personnalités parmi lesquelles le président de la République Macky Sall. La présence de l'ancien chef de l'Etat Maître Abdoulaye Wade, le jour de l'inauguration, reste toujours une équation, même si des bonnes volontés ont déja entrepris des démarches dans ce sens, pour que cette fête de l'Islam soit une tribune pour les retrouvailles entre le président de la République Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade. L'un de ces initiateurs, Issakha Diop, estime que les retrouvailles entre les deux personnalités va non seulement apaiser le climat politique qui règne présentement dans le pays, mais encore participer à la réunification de la famille libérale dont le leader de l'Apr est membre à part entière. Selon le maire de la commune de Pikine Est, cette démarche qu'ils ont entreprise transcende leurs considérations partisanes et vise à installer un climat de paix et de sérénité dans le pays...