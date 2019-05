Imposition ou interdiction du port du voile : Que l’Etat sénégalais prenne ses responsabilités.

Les questions liées aux libertés individuelles et religieuses dépassent les règlements intérieurs des écoles ou établissements privés.

Si nous voulons appliquer l’interdiction ou l’imposition du port du voile, il faudra nécessairement une loi.

L’imposition ou l’interdiction du port du voile n’est pas du domaine des administrations de ces établissements.Elles sont du domaine de l’Etat en application des lois de la république.Leur prise en charge par des règlements intérieurs est un abus dangereux qui malheureusement, titille une certaine fibre religieuse et menace une cohésion sociale qui fait la fierté de tout un pays.En l’absence de loi, le simple mimétisme ou les logiques doctrinales ne peuvent et ne doivent s’appliquer aux citoyens.L’Etat doit arrêter ce débat malsain en faisant respecter les lois de la république.Dans une république laïque, la tolérance aux religions autres que les nôtres n’est pas un choix mais bien une exigence.Le Sénégal est UN et INDIVISIBLE.Thierno Bocoum