Implication dans la chaine de valeur du pétrole et du gaz : Macky Sall ouvre des brèches pour le secteur privé national

L'exploration, le développement et l'exploitation des ressources pétrolières et gazières requièrent des moyens colossaux que le secteur privé national ne peut pas supporter. Mais, pour autant, les investisseurs locaux peuvent bénéficier des retombées de l'exploitation du pétrole et du gaz en saisissant les nombreuses opportunités qu'offre la chaine de valeur. C'est tout le sens de la concertation nationale sur le Contenu local, présidée par le chef de l'État. “L'exploration et l'exploitation des ressources du pétrole et du gaz nécessitent des investissements immenses, hors de portée du budget national. Cela doit être clair dans les esprits. On a entendu ça et là droit de préemption, pourquoi l'État n'a pas préempté ? Mais avec quels moyens il va préempter ces ressources ? Ce n'est pas dans l'exploration et la production...Les compagnies pétrolières qui s'y aventurent sont peu nombreuses en réalité. Et le secteur privé national, par la faiblesse de ses capacités financières et techniques est aussi limité dans le domaine de l'exploration”, fait remarquer le président Sall. Selon qui, tout n'est pas perdu en ce sens que la chaine de valeur du pétrole et du gaz offre une large gamme d'activités génératrices de revenus. “Ce sont ces opportunités que nos opérateurs vont saisir pour bénéficier des retombées de l'exploitation de nos hydrocarbures”, rassure le chef de l'État qui invite le secteur privé national à travailler étroitement avec le secteur privé étranger dans un partenariat gagnant-gagnant.

Pour encourager les investisseurs nationaux, il promet de prendre sans délai, “au terme de la concertation d'aujourd'hui et avec les conclusions de cette journée”, de prendre “sans délai le décret d'application de la loi portant contenu local”. “Je veux qu'on avance en mode fast-track”, ajoute-t-il.