Impasse politique en Guinée Bissau / La famille chérifienne s'implique pour son dénouement

La crise politique qui sévit en Guinée Bissau inquiète plus d'un. La communauté chérifienne ayant des fidèles dans le pays de Amilcar Cabral, invite le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, à s'impliquer comme il l'avait fait en Gambie.

Les chérifiens qui célèbrent encore le centenaire de leur grand-père Cheikhna Cheikh Makhfouz Aïdara, et venus en Guinée pour la circonstance, ont entamé une médiation pour sortir de la crise. Ainsi, ils ont rencontré les deux parties en crise et selon le coordinateur du mouvement "Nouribinako", elles sont favorables à un règlement de la crise.

D'ailleurs, la Cedeao est actuellement en Guinée pour, elle aussi, jouer sa partition...