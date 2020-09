Impactés par les inondations : Les commerçants du marché de Thiaroye exigent la construction d'une passerelle.

Suite aux dégâts causés par les inondations cette semaine, l'Association des Commerçants et Industries du Sénégal (ACIS) en collaboration avec le collectif des impactés du Ter, ont battu le macadam ce lundi 07 septembre 2020. Arborant de brassards rouges, les commerçants du marché Thiaroye ont dénoncé l'état de délabrement du marché. De ce fait, ils accusent le maire de n'avoir pas joué son rôle.



Désigné comme porte-parole du jour, Mamadou Sarr, responsable de ladite association, a fait savoir que le Ter a complètement bloqué la route reliant Tally Diallo au marché de Thiaroye. "Le président de la République nous avait promis d'instaurer chaque 800 mètres une passerelle. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent", a-t-il souligné.



Et, M. Sarr de poursuivre : " tout le monde sait qu'à Thiaroye, on ne peut plus travailler à cause des inondations. Le maire n'a rien fait pour régler la situation".



Ainsi, ils interpellent le maire pour qu’il apporte des solutions d'urgence face à cette situation.



Très remontés contre la situation, ils menacent de ne plus payer les impôts jusqu'à satisfaction de leurs doléances.