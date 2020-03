Impact du Covid-19 sur le panier du ménager : « Il n'y a aucune inquiétude à se faire » (Aminata Assome Diatta)

"Les rayons des grandes surfaces et des marchés sont bien approvisionnés et il n'y a aucune inquiétude à se faire", ce sont là les assurances du ministre du commerce et des PME, Mme Aminata Assome Diatta, au terme d'une tournée effectuée dans les marchés et grandes surfaces de la capitale. Selon toujours le ministre du commerce, l'État a pris toutes les dispositions pour assurer l'approvisionnement en nourriture en cette phase de crise sanitaire. Pour ce qui est des boulangeries, Mme Aminata Assome Diatta note que toutes les mesures sont prises en terme de sécurité aussi bien qu'en terme de production...