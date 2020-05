Impact du Covid-19 / Aliment de bétail : Samba Ndiobène KA pour une répartition juste, équitable et inclusive.

Dans le cadre du programme de réponse du Gouvernement face au Covid-19, le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales s’est vu alloué une enveloppe d’un montant total de 3 milliards dont 2 milliards destinés à l’achat d’aliments pour une opération de sauvegarde du bétail et un milliard (en cours de finalisation) pour l’African Risk Capacity.



Il fait suite à la réception, chez les provendiers à Dakar, du premier lot (8471 tonnes d’aliments de bétail et 667 tonnes d’aliments de volaille).



Ainsi, pour le suivi du processus de distribution, qu'il veut juste, équitable et inclusive, Monsieur le Ministre Samba Ndiobène KA, s’est rendu ce dimanche 17 mai 2020 dans la zone sylvo-pastorale notamment à Déaly, Sagatta-Djoloff, Ouarkhokh et au Ranch de Dolly.



L’aliment de bétail acquis sera cédé aux éleveurs à un prix subventionné à environ 76%, soit 2200 F Cfa le sac de 40 kilogrammes acquis à 8500 F Cfa et livré à destination. Ceci, au vu de renforcer le fond revolving mis en place pour l’auto approvisionnement des éleveurs en prévende.



Tous les 45 départements du pays ont été dotés d’un quota déterminé en fonction de leur cheptel et éventuellement de la présence de troupeaux transhumants.





Sur place, les populations n’ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance envers le Président Macky Sall qui à travers ce geste vient de soulager leur souffrance en cette période de pandémie.