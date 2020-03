Impact du Coronavirus sur l'économie africaine: Macky Sall pour l'annulation de la dette.

Le Coronavirus a fini d'effrayer les décideurs de tous horizons. En Afrique, on craint un impact négatif sur l'économie. C'est du moins ce que croit fermement le président du Sénégal.



« L'Afrique à l'image du monde, est gravement atteinte par la Pandémie du Covid-19 qui va durablement impacter son économie », alerte le chef de l'Etat du Sénégal. Qui demande, ni plus ni moins, que l'annulation de la dette que le continent a contractée auprès des bailleurs.



Plus de quarante pays africains sont touchés par le coronavirus. À ce jour, plus de 2.500 cas sont confirmés sur le continent pour plus de 70 morts.



L'Afrique du Sud reste le pays le plus affecté avec plus de 700 personnes contaminées.

Pour sa part, le Sénégal a enregistré 99 cas dont 9 guéris...