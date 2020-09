Impact de la Covid-19 sur le personnel sanitaire : 7.000 décès enregistrés dans le monde selon un rapport d’Amnesty International.

Les nouvelles recherches menées par Amnesty International montrent qu’au moins 7 000 membres des professions de santé sont morts dans le monde des suites d’une infection à la COVID-19.



Le rapport publié ce 3 septembre et disponible sur le portail d’information d’Amnesty international lu par Dakaractu, a indiqué qu’au moins 1 320 cas confirmés de décès de personnes travaillant dans le secteur de la santé ont été enregistrés au Mexique, plus que dans tout autre pays au monde.



Au niveau continental, l’Afrique du Sud et l’Egypte ont payé le plus lourd tribut en enregistrant respectivement 240 et 159 pertes de professionnels sanitaires, a indiqué le document intitulé « le prix à payer pour soigner ».



« Le fait que plus de 7.000 personnes meurent en essayant de sauver d'autres personnes constitue une crise d'une ampleur considérable », a déclaré Steve Cockburn, responsable du programme Justice sociale et économique d'Amnesty International.



Pour lui, « Il est indispensable que soit mise en place une coopération internationale pour que toutes les personnes travaillant dans le secteur de la santé reçoivent des équipements de protection adéquats qui leur permettront de continuer de faire leur travail (...) sans avoir à risquer leur vie. »



Un précédent rapport de l’organisation internationale de défense des droits humains publié le 13 juillet dernier, à fait état de 3.000 travailleurs de la santé décédés dans le monde.



Derrière le Mexique se trouvent les États-Unis avec 1.077 décès, le Royaume-Uni comptabilise 649 pertes. Ils sont suivis du Brésil (634), la Russie (631), l'Inde (573), l'Italie (188), le Pérou (183) et l'Iran (164), selon Amnesty International.



26,1 millions de personnes dans le monde ont été infectées par la Covid-19 depuis le début de la pandémie. La maladie a causé la mort de plus de 865.000 personnes.