Immunité de khalifa Sall : Un principe de la constitution qui a droit de poursuite et de jugement (Ismaïla Madior Fall)

L’affaire Khalifa Sall, le ministre de la justice n’a fait que l’effleurer devant les députés. Ismaïla Madior Fall s’est imposé le devoir de s’abstenir et de ne pas évoquer des questions pendantes devant la justice. Toutefois le ministre de la justice rappelle que le député maire de Dakar va bénéficier d’un jugement qui respecte les règles en vigueur notamment son droit à une présomption d’innocence. Ismaïla Madior Fall de rappeler que la question de l’immunité parlementaire est bien inscrite dans le principe de la constitution qui consacre le terme d’autorisation de poursuite et de jugement. Maintenant le seul débat repose sur l’autorisation que l’assemblée nationale délivre pour faire juger un député avec la garantie d’un procès équitable. Et en tant que ministre, il fera garantir les principes généraux qui entrent dans le cadre de la bonne distribution du service public de la justice.