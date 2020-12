Immunité collective : « Laisser le virus circuler librement n'a jamais été une option », selon le ministre de la Santé.

C’est le ministre de la Santé et de l’Action sociale qui l’a dit aujourd’hui, au cours de la conférence de presse bi mensuelle intitulée « Gouvernement face à la presse ».



« L’immunité collective, quand elle est considérée comme une stratégie, il doit normalement y avoir une corrélation avec le nombre de décès. Puisqu’au Sénégal, nous avons fait des performances tout en ayant effectivement une létalité nettement inférieure à la létalité moyenne africaine, nous pouvons donc considérer que l’immunité collective n’a pas été notre stratégie », a expliqué Abdoulaye Diouf Sarr.



Certes, on peut avoir des acquis d’immunité dans le processus de gestion de la pandémie, selon l’autorité sanitaire. « Mais, ce n’était pas notre choix au début de dire ‘’laissons aller, laissez faire’’, comme disait Adam Smith. Non, nous n’avons jamais eu cette option-là », a indiqué le ministre de la Santé.



« L’option que nous avons eu, c’est d’élaborer une stratégie sur la communication préventive, la détection et la prise en charge », a-t-il ajouté. Il a tant bien que mal avoué que, dans la gestion de la pandémie, il peut y avoir, par moment, un gain d’immunité important.