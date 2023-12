Immigration: l'exécutif dans l'impasse, Macron face à un choix difficile

C'est comme une mini-motion de censure qui s'est abattue sur le gouvernement: le rejet du projet de loi sur l'immigration laisse Emmanuel Macron et l'exécutif dans l'impasse et avec seulement des mauvaises solutions, de l'aveu d'échec à la dissolution.



Les oppositions coalisées, de La France insoumise au Rassemblement national en passant par Les Républicains, ont adopté lundi une motion de rejet préalable qui permet de dire "non" au texte controversé avant même le début du débat sur le fond à l'Assemblée nationale.



Un coup de tonnerre pour la Macronie, qui semblait presque prise au dépourvu lundi soir. D'autant qu'elle même, privée de majorité absolue depuis la réélection du chef de l'Etat en 2022, n'a pas réussi à faire le plein de ses propres voix: neuf députés du camp présidentiel n'ont pas pris part à ce vote très serré, précipitant l'échec.



Que faire maintenant? Chaque piste a ses inconvénients, et in fine, c'est Emmanuel Macron qui tranchera.



Lundi soir, il a refusé la démission que lui avait remise le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en première ligne. Il a temporisé en le chargeant, avec la Première ministre Elisabeth Borne, de faire "des propositions" dès mardi pour lever "ce blocage et aboutir à un texte de loi efficace".







- Une suite parlementaire -





L'exécutif peut tenter de sauver son texte. Pour cela, plusieurs options s'offrent à lui.



Il peut faire le choix de poursuivre la navette parlementaire, presque comme si de rien n'était, en envoyant le texte au Sénat pour une deuxième lecture.



Or, faute de débat à l'Assemblée, c'est le texte considérablement durci par la droite sénatoriale en première lecture qui reviendrait sur la table. L'intérêt politique est donc quasi-inexistant, si ce n'est que, en parallèle, "ça permet de gagner du temps" pour continuer à rechercher les soutiens qui ont fait défaut parmi les députés, estime le constitutionnaliste Benjamin Morel.



L'autre possibilité est de convoquer immédiatement une commission mixte paritaire, ce cénacle où députés et sénateurs cherchent, à huis clos, un compromis. Là aussi, la discussion démarrerait sur la version droitisée issue du Sénat, qui n'est pas acceptable pour l'aile gauche du camp présidentiel.



Pour Benjamin Morel, "on voit mal un accord" car les rapports de force qui ont conduit à l'échec de lundi vont perdurer. Et même si le dernier mot revient à l'Assemblée nationale, "ça implique d'avoir une majorité" qui n'existe pas aujourd'hui, ajoute l'expert.







- Un 49.3 explosif -





Du coup, lors d'un futur retour du projet devant les députés, l’exécutif pourrait être tenté d'imposer une adoption sans vote en utilisant l'article 49.3 de la Constitution, comme pour la réforme des retraites. Ce serait en contradiction avec le message martelé jusqu'ici par Elisabeth Borne comme par Gérald Darmanin, qui ont assuré vouloir éviter le recours à cette arme décriée.



Le 49.3 laisserait des traces: si la version retenue déplaît à LR, elle risque de déclencher une vraie motion de censure au risque de faire chuter le gouvernement Borne. Si au contraire elle vise à contenter la droite, c'est l'aile gauche macroniste qui pourrait entamer une fronde.







- Le retrait du texte -





Le texte pourrait aussi être retiré.



L'exécutif acterait son échec, mais s'efforcerait d'en faire porter la responsabilité à LR et au RN dont l'immigration est un cheval de bataille.



"Si on est rationnel, on devrait prendre acte et retirer le texte, rouvrir le chantier", dit un proche d'Emmanuel Macron.



"En majorité relative, ce n'est pas grave de perdre", plaidait récemment une ministre, qui estimait toutefois que ce n'était pas "la ligne du président".







- Le big bang de la dissolution? -





Pour le spécialiste de la communication politique Philippe Moreau-Chevrolet, une des leçons de cet épisode est "l'échec" de la tentative d'Emmanuel Macron de constituer des "majorités de projet" en s'appuyant sur LR. Et "gouverner sans le 49.3" va s'avérer impossible à l'approche d'un nouveau cycle électoral (européennes en 2024, municipales en 2026 puis présidentielle en 2027).



"Je rêve d'avoir du grand Macron qui les dégage tous et dissolve" l'Assemblée, glisse un cadre du camp présidentiel. "On dissout!", renchérit un soutien de la première heure du chef de l'Etat, constatant que si les "petits textes" passent, "on n'arrive pas à voter les textes importants".



Mais un autre très proche d'Emmanuel Macron n'y croit pas. "Le président déteste agir sous la pression", rappelle-t-il.