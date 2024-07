Immigration irrégulière : Une pirogue de 202 candidats interceptée au large de Lompoul

Décidément, l’eldorado est plus que jamais visé par les jeunes. En effet, la marine nationale informe que « le patrouilleur Cayor a intercepté ce jour, au large de Lompoul, une pirogue transportant 202 candidats à l’émigration irrégulière ». Parmi eux, 5 femmes et un mineur. Tous les migrants ont été débarqués à Dakar et remis aux services compétents.