Immigration irrégulière : L'armée Libyenne sauve 9 migrants des mains d'un passeur à Nasmah.

La porosité des frontières africaines, notamment celles de la Libye et le Sahel tout entier continue de constituer un véritable handicap à la libre circulation des personnes et des biens.



Face à une telle situation, les migrants irréguliers qui empruntent les routes pour rallier les grandes villes européennes constituent l'une des véritables cibles et des victimes des groupes armés qui continuent de dicter leur loi le long des frontières.



La preuve, 9 migrants africains ont été sauvés par l'armée Libyenne après avoir été enlevés contre un rançon par un passeur dans le village de Nasmah au Sud-Ouest de la ville de Bani Walid...